Гурт FO SHO: Якщо попросять українські паспорти – ми їх покажемо!

Вже в цю суботу афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступить у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення 2020. Три екзотичні сестри, що підкорили соцмережі, готові поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі в цьому році. Але кого сестри вважають своїм головним конкурентом? І кого з членів журі бояться найбільше?

Ви вже чули багато пісень учасників, бачили половину виступів. Кого вважаєте своїм конкурентом?

Себе. Коли ти працюєш над собою, тоді відчуваєш конкуренцію і рухаєшся вперед. Якщо чесно, то у нас така пісня, що може змагатися тільки з собою.

Чия пісня сподобалася найбільше?

Гурту [O]. Вони такі сонячні, що після них хочеться сміятися, любити, жити. Ще гурт Gо_A сподобався, Девід Аксельрод. На нашу думку, Девід Аксельрод – співак з великої літери, ми знаємо його і дуже йому респектуемо! У нього голос від Бога!

Ви з Девідом записуєте пісню? Це правда?

Ми думали про спільну колаборацію, поки ми дуже добре подружилися. Він – дуже хороша людина!

Чула, що на Євробачення ви прийшли тому, що вас давно про це просили фанати. А що вони вам пишуть зараз?

Пишуть, що ми класні, і дуже раді, що ми беремо участь в Нацвідборі-2020! Зараз дуже багато публікують історій з нами в Інстаграм, всі підтримують, але ми навіть не встигаємо за всім стежити. Це дуже приємно!

Які перформанси ви готуєте для конкурсного виступу?

Насправді, у нас не буде крил і шаманів, у нас буде щось інше. Те, про що ми поки не хочемо розповідати, щоб ви побачили вже на сцені Нацвідбору!

У цьому році ви – єдині представники хіп-хопу. Чи не боїтеся критики журі з цього приводу?

Ні! Адже, наприклад, Тіна Кароль тільки здається класичним представником українського шоу-бізнесу. Насправді, вона слухає дуже різну музику, а чого вартий тільки її останній альбом! Вона сама хоче піти від стандартів! Тому, мені здається, вона нас зрозуміє! У нас є багато спільного з тими артистами, які тільки здаються класичними. І за моїми відчуттями, все буде добре! Тому що той же Віталій Дроздов не судить пісні так різко, він намагається прислухатися до самого себе. Ми не знаємо, що нам скажуть, ми не знаємо, чим для нас обернеться думка громадськості… Але, по крайній мірі, ми намагалися зробити свій номер максимально чесно, і в нашій індивідуальній стилістиці.

Ви боїтеся оцінок журі?

Ми – ні. Просто розуміємо, що вони – впливові люди, і дуже сильно їх поважаємо. Боятися суддів сенсу немає, адже навіщо тоді йти на конкурс? Якщо ти боїшся – сиди вдома. Звичайно, буде неприємно, якщо журі будуть говорити якісь страшні речі, але ми будемо триматися! Сподіваємося почути в цю суботу чітку, конструктивну критику, яка буде тільки допомагати нам в подальшому.

А як ви зараз реагуєте на критику?

Ну, іноді в соцмережах пишуть дуже дивні коментарі. Наприклад: «Навіщо ви африканцям даєте можливість представляти Україну на Нацвідборі?» Але ми ж – українці! Ми тут народилися, росли, ходили в школи і університети України! У нас менталітет і громадянство теж українські! Ми хочемо донести це людям, адже знаємо, що це доведеться доносити народу ще тисячу разів! Навіть наша мова говорить про те, хто ми і звідки. І якщо нас попросять показати документи – ми їх покажемо! У нас у всіх є паспорти, громадянство, дипломи, ми живемо України! Судити по обкладинці? Краще вже копати глибше!

Який посил ви будете доносити українцям?

Ми будемо співати про українське мистецтво, яке революційно впливало на весь світ! Чорний квадрат Казимира Малевича – це до сих пір одна з найрезонансніших робіт в світі мистецтва! Точно так, як і ми. Адже наша група – теж розрив шаблонів! Всі говорять, що ми – не українці, але ми і справді українці! Розрив шаблонів – це і є ми! Наша музика, наш стиль, думки! Україна – багатошарова, багатогранна країна, і одна з її сторін – це ми.

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