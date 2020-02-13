GARNA: про мрію на Нацвідборі, Тіну Кароль та дизайнера «Кріпосної»

GARNA ‒ українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Місяць тому дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020 року. Артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Вже 15 лютого GARNA виступатиме на найголовнішій сцені країни. Читайте інтерв’ю з GARNA просто зараз!

Майже місяць тому ви представили свою конкурсну пісню. Які вже відгуки про неї почули?

Відгуки були як позитивні, так і негативні. Але я дуже рада, що на пісню реагують, вона викликає живі емоції і відклики в серцях глядачів. Ми реагуємо на коментарі і прислухаємось до конструктивної критики, тому доповнили та переробили пісню для Нацвідбору. Ми її зробили більш яскравою, такою, аби швидко запамятовувалась глядачам. Тому ми дуже вдячні всім людям, які не байдужі до нашої творчості і пісні.

Руслан Квінта у своєму інтерв’ю сказав, що ви – відкриття цьогорічного Нацвідбору особисто для нього. GARNА подавалася на конкурс вперше?

Так! І я дуже щаслива, що одразу потрапила на Нацвідбір! Коли я дізналася про те, що проходжу у півфінал, я навіть у це не повірила! Я дуже щаслива, що мене сприйняли такою, якою я є, і що мене помітили і дали шанс проявити себе. Це дуже круто!

Кого вважаєте зараз своїм конкурентом?

Якщо чесно, мені не хочеться учасників вважати конкурентами. Я вважаю, що ми робимо велику справу, реальний внесок в українську сучасну музику. І всі пісні для мене – унікальні, вони не можуть конкурувати між собою. Я не дуже люблю конкуренцію, і на Нацвідбір ми всі прийшли для того, щоб дружити і показувати щось нове та неординарне.

Чия пісня вам сподобалась найбільше з усіх?

Мені дуже сподобалася пісня Гурту [O], бо я в принципі слухаю таку музику. Ця пісня викликала у мене величезну хвилю позитивних емоцій, під яку хочеться танцювати і стрибати. У Gо_A також крута пісня!

Як зараз оцінюєте свої шанси на Нацвідборі?

Для мене найголовніше – розповісти свою історію. Те, що я прийшла, відчула всередині і вилила ці емоції в свою пісню. Можливо, в ній хтось впізнає себе…

Чим, окрім пісні, ви плануєте дивувати українських глядачів?

Я вважаю, що шоу – це шоу, а на конкурсі найголовніше – це голос і пісня. Але у нас буде дуже яскрава візуальна картинка! Над нашими образами працювали хороші українські дизайнери. А над моїм образом працював геніальний Дмитро Курята! Той самий дизайнер, який створював костюми для серіалу «Кріпосна»! Я дуже рада, що у мене була можливість з ним працювати!

Цьогоріч оновлена суддівська трійка! Ви задоволені таким складом журі?

Так! Насправді, мені важлива їхня думка, бо я вважаю кожного члена журі професіоналом своєї справи. Колись я брала участь у вокальному челенджі, який організувала Тіна Кароль.Тоді вона мене виклала і відмітила у своїй історії. І мені хочеться почути, що вона скаже про мій виступ.

Скільки часу взагалі ви готувалися до Нацвідбору?

Євробачення – це моя мрія! Тому готувалася я до конкурсу приблизно пів року.

Якщо цього року вам не вдасться поїхати на Євробачення в Нідерланди, будете брати участь наступного року?

Можливо, але мені б хотілося, аби моя історія продовжилася цього року. Проходити цей шлях заново – нелегко, і не кожному по силах. Мені хочеться, аби мій шлях був максимально щасливим цьогоріч.

Чому глядачі мають проголосувати саме за вас?

Тому що в моєї пісні є хороший сенс, і мені справді є, що сказати. Я несу дуже важливі музичні цінності через музику, і ця історія, про яку я співаю (Хто ми? – Прим. ред.), вона дуже актуальна сьогодні. І це питання можуть ставити до себе як дорослі, так і діти, просто для того, аби зрозуміти своє призначення в житті. Аби зробити своє життя кращим, аби відповісти самому собі на питання, на які ми боїмося відповідати. Багато з нас ніби живуть не своїм життям, і ми боїмося собі в цьому зізнатися. Але потрібно долати бар’єри і здійснювати свої мрії!

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