Dávid Axelrod: топ-5 пісень учасника Нацвідбору

David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення-2020. Вже зовсім скоро, 15 лютого, співак виступить під номером 7, а також побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Слухайте топ-5 пісень Dávid Axelrod прямо зараз!

Яскравий і артистичний David Axelrod (Девід Аксельрод) за свою творчу кар’єру випустив багато хороших пісень. Кращі з них слухайте нижче в матеріалі!

Dávid Axelrod – «HORIZON»

Dávid Axelrod – «Це моє життя»

Dávid Axelrod – «Особливе літо»

Dávid Axelrod – «Boom! Boom!»

Dávid Axelrod – «Ameli»

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