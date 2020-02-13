Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Dávid Axelrod: топ-5 пісень учасника Нацвідбору
David Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення-2020. Вже зовсім скоро, 15 лютого, співак виступить під номером 7, а також побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Слухайте топ-5 пісень Dávid Axelrod прямо зараз!
Яскравий і артистичний David Axelrod (Девід Аксельрод) за свою творчу кар’єру випустив багато хороших пісень. Кращі з них слухайте нижче в матеріалі!
Dávid Axelrod – «HORIZON»
Dávid Axelrod – «Це моє життя»
Dávid Axelrod – «Особливе літо»
Dávid Axelrod – «Boom! Boom!»
Dávid Axelrod – «Ameli»
Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/