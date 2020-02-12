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Ведучою Євробачення-2020 стала візажистка-трансгендерка

12.02.2020

Ведучою онлайн-трансляції Євробачення-2020 стала найвідоміша нідерландська інтернет-зірка, візажистка Ніккі де Ягер (NikkieTutorials). Про це стало відомо з відео, яке дівчина записала спільно з Дунканом Лоуренсом. Деталі в матеріалі.

евровидение

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Ведучою онлайн-трансляції Євробачення-2020 стала найвідоміша нідерландська інтернет-зірка, візажистка Ніккі де Ягер. Дівчина також запише спеціальний серіал на YouTube, в якому розповість про церемонію відкриття і покаже життя за лаштунками пісенного конкурсу.

Ніккі де Ягер – одна з найяскравіших зірок в Нідерландах, професійна художниця і візажистка, за життям якої стежить ціла армія шанувальників: понад 13 мільйонів підписників на YouTube і майже 14 мільйонів в Instagram. Її успіх виходить далеко за межі країни: Ніккі працювала як візажистка з такими зірками, як Кім Кардаш’ян, Леді Гага та іншими.

«Із того моменту, як Дункан Лоуренс переміг у Тель-Авіві, у мене було тільки одне бажання: взяти участь в Євробаченні 2020 року. Мене переповнювали емоції, коли мені надійшла пропозиція стати ведучою в конкурсі такого масштабу. Це честь для мене. Я з нетерпінням чекаю того моменту, коли зможу зануритися в цю атмосферу».

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Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня в Роттердамі, Нідерланди.

Нагадуємо, що придбати квитки на Національний відбір на Євробачення-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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