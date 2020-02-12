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У нас є гроші на війну, але для життя грошей мало: FO SHO приголомшили новою версією пісні
Молодий та запальний гурт FO SHO – півфіналіст Національного відбору на Євробачення. Сьогодні дівчата представили оновлену версію своєї конкурсної композиції «BLCK SQR». Слухайте пісню FO SHO «BLCK SQR» в матеріалі!
За кілька днів до виступу у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 екстравагантні та креативні дівчата з гурту FO SHO приголомшили фанатів шокуючою новиною. Сьогодні гурт представив нову версію своєї конкурсної пісні «BLCK SQR». Слухайте пісню FO SHO «BLCK SQR» просто зараз!
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