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«Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 5 та 6 серіях нового серіалу на телеканалі СТБ
Сьогодні, 12 лютого, о 20:00 в ефір СТБ вийдуть 5 та 6 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Капітан Мірошкін виявився «перевертнем у погонах», коханий головної героїні переховується від оперативників, і Попов вирішив на деякий час сховати його у себе на дачі. Залишилося всього сім днів до побаченої Анною смерті коханого. Що чекає глядачів у 5 та 6 серіях, читайте в нашому матеріалі.
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У 5 і 6 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:
- Невже Анна зможе розпізнати обличчя людини, яка вистрілить в її нареченого?
- Як оперативники дізналися про місцезнаходження Олександра?
- Чи зможе наречений Анни вдруге вислизнути з рук оперативників?
- Яку несподівану знахідку виявить Олександр на дачі Попова?