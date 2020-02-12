Вже 2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». У новому прочитанні повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» кожен глядач зможе впізнати себе. Сценарист і шоураннер проєкту Наталка Ворожбит розкрила подробиці роботи над «Спіймати Кайдаша».

Чому нове прочитання «Кайдашевої сім’ї» знайде свій відгук у сучасного глядача?

Я в дитинстві любила цю історію, вона мені була близька. Але ніколи не думала, що доведеться про неї писати. Це сучасна версія за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького. Всім знайома сім’я Кайдашів, але події відбуваються з 2005 по 2014 рік. Основні сюжетні лінії збережені, але додано багато нових. Коли я почала писати, зрозуміла, наскільки історія перекликається із сучасністю, вона змушує замислитись про граблі, на які ми весь час наступаємо — що зараз, що майже 150 років тому. Потрібно це переосмислити по-новому.

Як воно бути не лише сценаристом, а й шоуранером проєкту «Спіймати Кайдаша»?

Коли сценарист дописує свої тексти, він прощається з ними назавжди, тому що не має впливу на знімальний процес. Я писала настільки з любов’ю і чесно, що мені шкода було віддавати цю історію. Тому, коли керівник редакторської групи StarLightMedia Діма Кіцай запропонував мені стати шоуранером, було відчуття, що хтось прочитав мої думки. Я розумію, що в наших реаліях дуже важко і надзвичайно відповідально бути шоуранером. Але я отримую неймовірне задоволення. Бути присутньою на майданчику і впливати на зйомки — це дуже крутий досвід.

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У чому полягає особливість «Спіймати Кайдаша»?

Мабуть, у багатьох «Кайдашева сім’я» асоціюється зі шкільною травмою. І тільки мені повість настільки подобалася, що я перечитувала її десятки разів. Коли я почала працювати над проєктом, я зрозуміла, чому мене так чіпляла ця історія. Вона про мене, мою сім’ю, сусідів, оточення та землю, на якій я виросла. Тоді я ще не знала про іронію та критичний аналіз, але Нечуй-Левицький саме це і робив: критикував, аналізував та іронізував. Але не по-злому, а як звернення до близьких людей. Він їх поставив перед дзеркалом і сказав: «Дивіться, ви ж прекрасні! Чому ви такі нещасні?» У нас немає головних героїв. І немає розділення на поганих та добрих. Вони всі неоднозначні. І всім ти співпереживаєш.

Розкажіть трохи про героїв і кастинг акторів?

У цій історії немає одного головного героя. У нас класний ансамбль з восьми головних персонажів зі стовідсотковим попаданням по акторах. Першим затвердили Кайдаша. Коли прийшов Віктор Жданов, ми одразу зрозуміли, що він Кайдаш, і під нього вже добирали йому сім’ю. Довго шукали Кайдашиху, оскільки в театрі часто грають «Кайдашеву сім’ю», де нашу героїню зображують дуже гротескно. Ми не хотіли театральності, нам потрібна була справжність. З Мотрею була складна історія, навіть драматична. Ми затвердили героїню, коли вже йшли зйомки, і наразі я дуже задоволена. Актрису-першокурсницю на роль Мелашки відпрошували у її майстра Богдана Бенюка. Цікава історія з Карпом. Ми шукали брутального, самовпевненого сільського мачо, але усі, кого ми розглядали, були не з нашого кіно. Я хотіла, щоб зайшов актор з такою чоловічою енергетикою, щоб мене до стіни прибило. Коли зайшов Тарас Цимбалюк, саме так і відбулося.

Не пропустіть вже 2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ прем’єру проєкту «Спіймати Кайдаша». Таких Кайдашів ви ще не бачили!

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