15 лютого відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень другої вісімки учасників. Нагадаємо, що вже відома трійка фіналістів. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 року — дізнайтеся в матеріалі.

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Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, в другому півфіналі вже 15 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:

Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Еліна Іващенко

Олександр Порядинський

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

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