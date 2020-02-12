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Як голосувати за учасників Національного відбору на Євробачення-2020
15 лютого відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень другої вісімки учасників. Нагадаємо, що вже відома трійка фіналістів. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 року — дізнайтеся в матеріалі.
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Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, в другому півфіналі вже 15 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Еліна Іващенко
- Олександр Порядинський
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.
Коди учасників:
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