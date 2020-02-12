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Глінтвейн: рецепти класичного і безалкогольного напою від учасників «МастерШеф»
12.02.2020
Взимку глінтвейн — найкращий напій. Він зігріває, смачно пахне і може бути безалкогольним. Секрети приготування глінтвейну від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.
Як готувати глінтвейн:
- Змішати вино з іншим напоєм.
- Розігріти суміш у каструлі на невеликому вогні.
- Додати нарізані тонкими слайсами фрукти.
- Перемішати.
- Додати спеції.
Португальський глінтвейн
Інгредієнти:
- Портвейн – 375 мл
- Кріплене вино «Мадейра» – 375 мл
- Апельсин – 1 шт.
- Паличка кориці – 2 шт.
- Гвоздика
Французький кавовий глінтвейн
Інгредієнти:
- Червоне сухе вино – 200 мл
- Еспресо – 1 порція
- Паличка кориці – 1 шт.
- Імбир
- Апельсин – 2 часточки
- Цукор – 1 ст. л.
- Кардамон (за смаком)
- Гвоздика (за смаком)
- Бодян (за смаком)
Англійський глінтвейн
Інгредієнти:
- Темний ром – 2 ст. л.
- Червоне сухе вино – 45 мл
- Лимон – 1 скибочка
- Цукор – 2 ч. л.
- Мускатний горіх – 1 ч. л.
- Паличка кориці – 1 шт.
Іспанський глінтвейн
Інгредієнти:
- Сухе червоне вино – 1 пляшка
- Мандарин (з цедрою) – 1 шт.
- Лимонна цедра – 4 смужки
- Цукор – 2 ст. л.
- Паличка кориці – 1 шт.
- Ванільний стручок – половина
- Бренді – ¼ склянки
- Мускатний горіх – 1 ч. л.
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Німецький глінтвейн
Інгредієнти:
- Червоне сухе вино – 1 пляшка
- Цукор – ¼ склянки
- Аніс – 1 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Гвоздика – 3 шт.
- Кардамон – 3 стручки
Італійський білий глінтвейн
Інгредієнти:
- Біле напівсолодке вино – 1 пляшка
- Апельсин – 1 шт.
- Грейпфрут – ¼ шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Паличка кориці – 1 шт.
- Суха гвоздика
- Бодян – 1 шт.
Скандинавський глінтвейн
Інгредієнти:
- Червоне сухе вино – 1 пляшка
- Коньяк або горілка – ½ пляшки
- Гвоздика сушена – 25 шт.
- Паличка кориці – 5 шт.
- Родзинки – ½ чашки
- Очищений мигдаль – 1 склянка
- Кардамон – 1 ч. л.
- Цукор – 2 склянки
- Апельсин – 1 шт.
Болгарський яблучний глінтвейн
Інгредієнти:
- Рожеве вино – 1 пляшка
- Цукор – 200 г
- Яблука – 200 г
- Чорний перець – 15–20 горошин
- Паличка кориці – 2 шт.
- Гвоздика – 10 г
- Лимон – 1 шт.
Вишневий глінтвейн
Інгредієнти:
- Червоне десертне вино – 2 пляшки
- Вишнева наливка – 500 мл
- Гвоздика – 5–6 шт.
- Мелена кориця – дрібка
- Лимон – 1 шт.
Безалкогольний глінтвейн
Інгредієнти:
- Темний виноградний сік – 1 л
- Гвоздика – 4 стручки
- Бодян – 2 шт.
- Корінь імбиру – 1/3 шт.
- Мелена кориця – 1/4 ч. л.
- Мускатний горіх – на кінчику ножа
- Лимон – 1 шт.
Смачного!
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