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GARNA: топ-5 каверів учасниці Нацвідбору 2020
GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Зовсім недавно дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020. Артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Поки GARNA готується до свого конкурсного виступу, давайте послухаємо топ-5 каверів учасниці Нацвідбору 2020.
Відомо, що в 2019 році співачкою Альоною Левашевою і музичним продюсером Олексієм Хорольським був створений сольний проєкт під назвою GARNA, прем’єра якого відбулася в грудні 2019 року в Києві. Дебютна пісня проєкту «Who we are» буде представлена публіці в рамках Нацвідбору на Євробачення-2020 вже через кілька днів! Слухайте топ-5 каверів учасниці Нацвідбору 2020 прямо зараз!
GARNA – «Be Mean»
GARNA – «Hallelujah»
GARNA – «Wannabe»
GARNA – «Shy Guy»
GARNA – «Sorry Not Sorry»
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