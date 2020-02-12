FO SHO: топ-3 пісні учасника Нацвідбору

Афроукраїнський хіп-хоп-проєкт FO SHO виступить на Національному відборі на Євробачення-2020 з піснею «BLCK SQR». Три сестри, що підкорили соцмережі, готові поборотися за участь в міжнародному конкурсі Євробачення. А поки дівчата готуються до свого конкурсного виступу, давайте послухаємо топ-3 пісні гурту FO SHO прямо зараз!

Відомо, що яскраві і талановиті дівчата з групи FO SHO – афроукраїнський хіп-хоп-проєкт, створений на початку 2019 року в Харкові. У складі групи три сестри – Бетті, Сіона і Маріам Ендале. 3 червня 2019 року на YouTube-каналі FO SHO з’явився перший офіційний кліп групи на пісню «Xtra», який буквально розірвав мережу. Слухайте топ-3 пісні групи FO SHO далі в матеріалі!

FO SHO – «XTRA»

FO SHO – «BLCK SQR»

FO SHO – «CATCHY»