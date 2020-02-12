Латвія обрала свого представника на Євробачення-2020 завдяки телевізійному шоу «Supernova». За результатами голосування перемогу здобула Samanta Tīna (Саманта Тіна) з піснею «Still Breathing». Саме її ми побачимо у другій половині другого півфіналу, який відбудеться 14 травня у Роттердамі. Докладніше про конкурсантку Євробачення-2020 від Латвії – в матеріалі.

«Supernova 2020» транслювалася у прямому ефірі з Риги. У захопливому фіналі взяли участь 9 виконавців, але саме Саманта Тіна (Samanta Tīna) змогла здобути перемогу та заповітний квиток у Роттердам. Цікаво, що цього року ім’я представника на Євробачення-2020 від Латвії визначалося виключно методом публічного голосування.

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«Я така щаслива. Нарешті це сталося, і у мене є цей найщасливіший квиток у Роттердам. Так, я готова, і моє послання для Європи та конкурсу пісні полягає у тому, що Латвія все ще дихає, і так, ми можемо!» – схвильовано сказала Саманта Тіна після своєї тріумфальної перемоги.

Саманта Тіна (Samanta Tīna)

Саманта – співачка з маленького містечка Тукумс в Латвії. Цього року вона вшосте бере участь у Національному відборі на Євробачення в Латвії. Щороку вона приносила кардинально різні пісні, але незмінним завжди залишався її сильний вокал. Вона описує свій голос як даний богом талант, який має бути почутим на великій сцені.

На пісенному конкурсі в Роттердамі Саманта Тіна виконає композицію «Still Breathing», яку ми вже можемо прослухати та оцінити.

Нагадуємо, що придбати квитки на Національний відбір на Євробачення-2020 можна вже зараз:

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Джерело: https://eurovision.tv/

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