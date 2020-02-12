Переможниця Євробачення-2016 і ексчлен журі Нацвідбору на Євробачення Джамала (Jamala) здивувала шанувальників новиною про свою другу вагітність. Подробиці – далі в матеріалі!

Джамала (Jamala) вагітна другою дитиною! Про це артистка і молода мама написала в Instagram. Тепер у сина артистки Еміра-Рахмана буде сестра або брат! Однак поки не повідомляється, буде у співачки хлопчик чи дівчинка.

«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

Пристыдил меня,

что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.

И со вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!»

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