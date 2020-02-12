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Це диво, яке дарує Всевишній: Джамала шокувала прихильників новиною про вагітність
Переможниця Євробачення-2016 і ексчлен журі Нацвідбору на Євробачення Джамала (Jamala) здивувала шанувальників новиною про свою другу вагітність. Подробиці – далі в матеріалі!
Джамала (Jamala) вагітна другою дитиною! Про це артистка і молода мама написала в Instagram. Тепер у сина артистки Еміра-Рахмана буде сестра або брат! Однак поки не повідомляється, буде у співачки хлопчик чи дівчинка.
«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!»
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