Проєкт «Один за всіх» зачіпає такі теми, за які бояться братися новинні передачі та програми розслідувань. Часом на деякі резонансні випадки не звертає уваги ні поліція, ні прокуратура. Від сезону до сезону команда проєкту продовжує боротьбу у пошуку справедливості, і минулий рік не став винятком. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас добірку досягнень команди унікального проєкту «Один за всіх» за весь 2019 рік! Подробиці читайте в матеріалі!

У 2019 команда «Один за всіх» розплутувала шокуючі історії, які не залишили байдужим нікого. Кожен випуск не просто розповідав про проблеми, а відчайдушно шукав способи їх вирішення, доводячи розпочату справу до кінця.

Завдяки одному із розслідувань команди у 8 випуску «Один за всіх»-11 довічно посадили Павлоградського школяра-різника. У 2018 році про жорстокий напад одинадцятикласника Валентина Земцова на сусідську сім’ю говорила вся Україна. Після виходу розслідування в ефір справа отримала надзвичайний резонанс.

Більше на тему: Завдяки розслідуванню «Один за всіх» довічно посадили Павлоградського школяра-різника

У результаті в 2019 році павлоградського вбивцю вироком суду в Дніпрі було ув’язнено довічно. Суд визнав дії засудженого навмисними та усвідомленими, незважаючи на те, що школяр-різник був у стані алкогольного сп’яніння.

Ще однією перемогою команди проєкту стало покарання для вбивць 17-річної Олени Жураховської. Звіряче побиття сталося в місті Малин Житомирської області ще у 2017 році. Неповнолітню дівчину протягом двох годин жорстоко катували і непритомну залишили вмирати на смітнику. Напівживою вона пролежала на звалищі вісім годин, а в лікарню потрапила з переохолодженням і впала в кому. Знайомі побили дівчину нібито через борг у 500 гривень. Через 7 днів після побиття Олена померла, не приходячи до тями.

У 2019 судом в Житомирській області було засуджено п’ятеро людей, які рівно два роки тому жорстоко побили і залишили помирати на вулиці 17-річну дівчину. Чоловіка і трьох жінок визнали винними у скоєнні злочину і винесено вирок — позбавлення волі строком на 10 років чоловікові та 8 років жінкам. Ще одного фігуранта справи, який не надав допомоги та кинув помирати дівчину на вулиці, засудили до трьох років позбавлення волі.

Більше на тему: Завдяки розслідуванню «Один за всіх» посадили компанію, яка до смерті побила 17-річну дівчину

Новина про маленьких Мауглі із Запоріжжя, яких батьки кинули в таборі безхатьків, шокувала всю Україну. На пляжі під відкритим небом були знайдені два маленькі братики, Андрій і Максим. Батьки залишили їх у таборі безхатьків, які доглядали за ними не менше 5 днів. Хлопчики жили серед купи мотлоху, брудних ковдр і гнилих дощок. Вони були виснажені і налякані. Хтозна, яка доля чекала братів, якби їх не помітила випадкова перехожа, яка одразу викликала поліцію.

У 2 випуску 14 сезону команда «Один за всіх» провела власне оперативне розслідування цієї резонансної справи. У фіналі ведучий Михайло Присяжнюк пообіцяв горе-батькам, що зробить все можливе, щоб діти були якнайдалі від них. Через деякий час прес-служба Орджонікідзевського райсуду повідомила про своє рішення. Суд виніс вирок про позбавлення батьківських прав. Жінка зобов’язана виплачувати аліменти на суму ½ частини всіх сукупних доходів до повноліття кожного хлопчика, а Андрійчику та Максиму будуть шукати нових люблячих батьків.

Більше на тему: «Один за всіх»-14: суд виніс вирок матері запорізьких Мауглі

Серед розслідувань трагедій, правопорушень і покарань винних було місце для історій з неймовірно щасливим фіналом. Так, в 11 випуску 14 сезону команді «Один за всіх» вдалося, здавалося, неможливе — здійснити мрію Людмили знайти біологічних батьків. Команді довелося нелегко, адже з відомостей було тільки прізвище та ім’я батька, але його знайшли!

Більше на тему: Михайло Присяжнюк: Ура, це перемога!

За 2019 рік було розказано 25 унікальних історій про встановлення справедливості та порятунок безцінного людського життя!

Не пропустіть 15 сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх» вже цієї весни!

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