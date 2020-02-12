Після спалаху кору в Україні лікарі попереджають про можливу епідемію дифтерії. Ця хвороба набагато небезпечніша за кір, оскільки смертність від неї становить майже 50%. Чим саме небезпечна дифтерія, які її симптоми та лікування? А також чому необхідно вакцинуватися, розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

Дифтерія ‒ гостра інфекційна хвороба, яка вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркові залози. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.

Збудником хвороби є дифтерійна паличка. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Також заразитися можна через речі, яких торкався хворий.

Різновиди дифтерії

дифтерія ротоглотки (мигдалин)

дифтерія дихальних шляхів (гортані, трахеї, бронхів)

дифтерія носа

дифтерія очей

дифтерія статевих органів

дифтерія шкіри

Симптоми дифтерії

біль у горлі

погіршення самопочуття

підвищення температури тіла

на уражених ділянках з’являється сіро-білий наліт

набряк ураженого місця

солодкуватий запах із рота

Також дифтерія може спричинити появу ускладнень, зокрема ‒ ураження нервової системи. Внаслідок паралічу дихальних шляхів хворий може померти.

Лікування дифтерії

Якщо з’являється хоча б найменша підозра на дифтерію, хворого треба негайно госпіталізувати. Основний метод лікування ‒ введення антитоксичної протидифтерійної сироватки та антибіотиків.

Профілактика дифтерії

Єдиним способом профілактики такого складного захворювання є щеплення. Однак воно не гарантує захист від хвороби на 100%, проте у разі зараження людина набагато легше переносить симптоми хвороби. А іноді вони взагалі не проявляються.

Нині в Україні є великий ризик виникнення епідемії дифтерії, оскільки досить багато людей відмовляються від щеплення й не вакцинують своїх дітей.

Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський на своїй сторінці в Instagram закликав усіх своїх підписників вакцинуватися та не жартувати зі здоров’ям.

«Дифтерія! Небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється. Перебіг зазвичай важкий, для лікування потрібен антитоксин, якого, на жаль, в Україні мало. Простіше і ефективніше ‒ вакцинація! Вакцини є, можна отримати безкоштовно в амбулаторіях за місцем проживання. Знайдіть час для себе і своїх дітей! Будьте здорові!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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