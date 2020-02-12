Телеканал СТБ заявив про нового головного героя 10-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Вже 6 березня стартує проєкт, де почуття окриляють, а пристрасті не згасають. Що відомо про нового Холостяка 2020 року — читайте в матеріалі.

Вперше головним героєм романтичного реаліті став чоловік, який справляється із земним тяжінням. «Неземний» Холостяк знає, як злетіти вище хмар і досягти будь-якої мети.

Більше на тему: Головні герої проєкту «Холостяк»-2020 за кордоном

Що нам відомо про нового Холостяка 10 сезону?

Головного героя проєкту «Холостяк»-10 звуть Макс Михайлюк

Чоловік народився 24 жовтня 1985 р.

Батько Макса — авіадиспетчер, а мати — водій school bus.

За знаком зодіаку Скорпіон.

Холостяк живе на дві країни: Україна та Америка.

Макс з дитинства мріяв стати пілотом. З юного віку багато працював, щоб здобути освіту в найкращій льотній школі Америки. У 28 років він досяг своєї мети.

Чоловік — професійний пілот. Про його професію мріють з дитинства, адже керувати «залізним птахом» — більш ніж відповідальне покликання.

Власник льотної школи в Америці (Маямі).

За плечима Холостяка понад 4000 льотних годин і найвища ліцензія транспортного пілота — ATPL.

Головний герой захоплюється автомобілями, футболом, тайським боксом і відвідує тренажерний зал.

Зйомки 10-го сезону перенесли на 3 місяці, адже довго не могли знайти ідеального головного героя.

Прем’єра романтичного реаліті на чолі з «неземним Холостяком» відбудеться 6 березня на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ