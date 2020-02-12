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Млинці з червоною рибою: рецепт від Єлизавети Фалей
Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей поділилася з нами рецептом смачних млинців з червоною рибою і яйцем-пашот. Зірка розповіла, як дуже швидко і легко приготувати неймовірне частування. Детальний рецепт млинців з червоною рибою – в матеріалі.
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Інгредієнти
Для млинців:
- молоко – 350 мл
- борошно – 200 г
- яйце – 1 шт.
- дрібка солі
- цукор – 1 ч. л.
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Для начинки:
- сир
- форель – 400 г
- авокадо
- листя салату (на 1 млинець 1 листок)
- яйце – 1 шт.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром і сіллю.
- Додайте молоко, потім просіяне борошно, сіль і цукор.
- Все ретельно перемішайте, щоб отримати суміш без грудочок.
- В отриману суміш додайте олію.
- Смажити млинці потрібно на вершковому маслі. ⠀
- Готові млинці змастіть сиром, додайте очищене і нарізане авокадо, червону рибу.
- Заверніть млинець і викладіть його на тарілку. ⠀
- На готовий млинець викладаємо яйце-пашот.
- Посипте страву базиліком, а яйце-пашот – перцем і сіллю.
Порада від Єлизавети Фалей: перед смаженням кожного млинчика змащувати сковорідку вершковим маслом.