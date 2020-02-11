Жанна Шулакова розповіла всю правду про підклади

Що робити, якщо ви виявили підклад? Про це спеціально для читачів сайту телеканалу СТБ розповіла експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» відьма-некромант Жанна Шулакова.

Жанно, розкажіть, що таке підклад?

Так звані підклади – це предмети, на які накладається магічне заклинання. А після ці предмети підкладають, підкидають певній людині або в житло. Підклади негативно впливають на життя однієї певної людини або всіх мешканців будинку. Іноді такий «подарунок» з секретом роблять не сторонні люди, а сусіди, близькі «друзі» і навіть родичі. В такому випадку він може мати відкриту форму врученого подарунка. Дарують предмет, який людина гарантовано залишить у себе вдома. Іноді підклади роблять на робочому місці. Найбільш частий підклад як магічний ритуал здійснюють в чорній магії.

А які бувають види підкладів?

Підкладом може бути відкритий подарунок від близьких друзів і родичів, прихований підклад в особисті речі, перекинутий через паркан будинку. Якщо ж розглядати магічні види підкладів, то тут бувають предмети, які самі просякнуті негативною енергетикою (приклад: голка з закляттям), які зберігають предмети, що містять негатив (приклад: хустка з могильною землею) або до яких прив’язаний дух або потойбічна сутність (приклад: вінок з чиєїсь могили).

Які предмети найчастіше використовують як підклад?

Пальму першості за кількістю використань як підкладів отримує звичайне куряче яйце. Професіонали магії використовують для таких цілей запліднене яйце від сільської курки і півня. Воно може бути як свіжим, так і вже протухлим, але обов’язково не розбитим. Таким способом передають свої прикрощі та хвороби, а також роблять спрямовану порчу на будинок. Разом з яйцем можна поселити в будинок кривдника навіть невелику темну сутність, яка буде рости і харчуватися силами і енергією мешканців будинку. Просте виявлення підкладу і його спалювання або винесення далеко за межі будинку зазвичай не руйнує зв’язку мага з сутністю. Строго кажучи, будинок доведеться чистити магічно, а просте знищення яйця не убезпечить від дій мага.

Підклад монета. Одну або кілька монет підкидають ворогові, коли роблять порчу на злидні і розорення. Існує безліч видів порчі на бідність, а тому кількість і номінал монет може відрізнятися. Головне пам’ятати – якщо ви знайшли підкладені монети, необхідно відразу ж вжити заходів. У жодному разі не торкайтеся до підкладу руками, найкраще замести підклад на совок віником, монети викинути в річку, а після – спалити віник на багатті.

Підклад гральна карта або карта Таро. Одну або рідко кілька карт підкидають в разі підкладу для конкретної особи. Іноді розрізають дві карти і склеюють їх разом. У такому вигляді вже магічна робота може впливати на кількох осіб одночасно. Найчастіше спалювання звичайної гральної карти з читанням молитов або захисних заговорів допомагає позбутися непрошеного чаклунства. Складніше з картами Таро. Підкинутий старший або молодший аркан говорить про рівень володіння сучасною ритуальною магією вище середнього. Але в цьому випадку також рекомендується знищити підклад вогнем.

Підклад суха гілка. Найчастіше такий «подарунок» зі злим умислом виявляють не на порозі будинку, а в одязі конкретної людини. Призначень у такого підкладу два: присушити до себе певну людину або висушити його вже як порчу. Всунуті в особисті речі або одяг сухі палички збирають і спалюють. Цей підклад небезпечний тим, що не згасає з роками і може «вистрілити» в будь-який момент.

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Підклад голки і нитки. Найчастіше такий «подарунок» отримують в комплекті в особистих речах або одязі, дуже часто в перинах, матрацах і подушках. Зім’ятий і закручений клубок ниток і одна голка не обіцяють нічого хорошого – тут цілилися на здоров’я людини. Все знайдене спалюють і викидають. Робити це необхідно за межами будинку. Потім людину, якій призначався подклад, обов’язково чистять магічно.

Якщо розлили воду біля порогу. Мокра пляма з’являється на тому місці, де виплеснули, наприклад, воду, якої вмили мерця з відповідними заклинаннями. У Східній Європі часто вихлюпують на подвір’я до кривдника воду, в якій варили цвинтарну квітку барвінок. Кругле мокре місце недалеко від забору або воріт повинно насторожити господаря. У нього в жодному разі не слід наступати. Місце поливають святою водою або палять навколо нього свічки з молитвами або заклинаннями. Потім чистять будинок різними способами, а краще і себе заодно.

Підклад земля в хусточці. Ще один спосіб занести в будинок щось з кладовища і, відповідно, зробити порчу на смерть, тяжку хворобу або просто прив’язати до місця темну сутність, яка буде харчуватися енергією господарів. Землю кроплять святою водою, поливають воском церковних свічок і в жодному разі до неї не торкаються, потім викидають. Дуже добре буде повернути землю на кладовище, наприклад, працюючи в товстих рукавичках. Потім будинок і його господарів чистять магічно.

Звичайно, методи чорної магії різноманітні і як підклади можуть бути використані свічки, заплутане волосся, хрести та інші атрибути відьми. Але ці види підкладів – це скоріше екзотика. Вище наведені найпоширеніші способи наведення негативу магічним шляхом за допомогою підкладів. У будь-якому разі, якщо один з цих предметів було виявлено, варто потурбуватися про власну енергетичну безпеку і провести чистку.

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