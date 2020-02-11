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«З місця в кар’єру»: навчальний онлайн-курс для жінок
Навчальний онлайн-курс «З місця в кар’єру» створений в рамках проєкту «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук та студії онлайн-освіти EdEra.
На курсі жінки зможуть почути про:
- правила успішної співбесіди;
- time management;
- як захистити свої права на роботі;
- для чого потрібен ментор і як його знайти;
- як зрозуміти «скільки я коштую»;
- як зберегти свої персональні кордони на роботі;
- як перетворювати нові знання на кар’єрні можливості;
- як свій бізнес може стати альтернативним шляхом розвитку кар’єри.
Ольга Руднєва, директорка фонду Олени Пінчук:
«На жаль, ані в школі, ані в університеті не вчать, як знайти ментора, як пройти першу в житті співбесіду та як інтегруватися в новий колектив. Дівчата, які готуються до свого першого інтерв’ю, та жінки, які мали тривалу перерву в кар’єрі мають відшукувати цю інформацію в Інтернеті по зернятку. Ми, разом з найпотужнішими експертками та найкращою студією онлайн-освіти, зібрали це все в єдиний курс, бо хочемо бачити більше жінок, які побудували вражаючу кар’єру або створили успішний бізнес».
Ілля Філіпов, співзасновник та CEO студії онлайн-освіти EdEra:
«Сьогодні існує безліч курсів, які допомагають отримати професійну освіту або підвищити кваліфікацію. Але поза нашою увагою залишається навчання ключовим навичкам, з якими стикається кожен: як підготуватися та пройти перше інтерв’ю, як побудувати здорові стосунки у робочому колективі. Навіть досвідченим професіоналам іноді бракує знань у тому, як відстоювати особисті кордони, обговорювати підвищення заробітної платні або шукати ментора. Ці знання є настільки ж важливими для побудови кар’єри, як і професійна підготовка. Саме тому ми в партнерстві із Фондом Олени Пінчук створили курс, в якому досвідчені експертки допоможуть жінкам оволодіти цими знаннями та по-справжньому реалізовувати себе у професійному житті та отримувати від нього задоволення».
Курс був розроблений разом з Royenko Agency, він є безкоштовним і буде доступний на сайті EdEra вже з 16 січня 2020. В курсі вісім відеоуроків, тривалістю до 8 хвилин. Це концентровані лекції від успішних жінок з елементами практичних занять.
До курсу долучилися:
- Олена Борисова — керує 48-ма ресторанами мережі Дмитра Борисова, виховує 6 дітей та навчає ефективно використовувати кожну хвилину.
- Наталя Кадя — нейродослідниця викладачка Lviv Business School, авторка проекту Learning 2 Learn Diary.
- Марія Фабрічева — психотерапевтка у сфері транзактного аналізу,
- Єлизавета Кузьменко — журналістка Громадського радіо, також навчає людей правильному розумінню толерантності та допомагає боротися з дискримінацією у будь-яких проявах.
- Олеся Жулинська — більше 15 років працює у компанії Кока-Кола Україна і займається зв’язками з громадськістю.
- Віра Проценко — кар’єрна консультантка, коуч, авторка курсу «Бери та роби», директорка Golovaboutique.
- Ольга Роєнко — засновниця маркетингової агенції Royenko Agency.
- Ірина Чистякова — директорка по роботі з персоналом у міжнародній компанії EastOne.
Переглянути відеоуроки можна буде у будь-якій послідовності, як окремий навчальний матеріал. Після перегляду кожного відео можна пройти тест на декілька запитань, щоб перевірити себе. А після проходження курсу – отримати сертифікат про успішне завершення навчання.
Проєкт «Я зможу!» був започаткований 2017 року Фондом Олени Пінчук та Фундацією Кока-Кола і спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може стати успішною у будь-якій сфері. До проекту доєдналися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат та спонукають до пошуку нових можливостей.