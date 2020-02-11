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TVORCHI: історія створення, творчість і всі новини про гурт
15 лютого гурт TVORCHI побореться за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2020. Артисти вже активно готуються до Національного відбору. А редакція сайту STB.UA приготувала матеріал про історію створення та творчість гурту TVORCHI.
Гурт було засновано у 2018 році. До його складу увійшли саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальну манеру, і розслаблююче звучання.
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TVORCHI володарі двох альбомів – «The parts» (2018) і «Disco lights» (2019), а також автори синглів «Slow» і «You». Останній кліп музикантів на трек «Believe» всього за 12 годин набрав майже 100 000 переглядів, а наразі налічує понад 800 000.
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Також 9 вересня 2019 року вийшов сингл «#не танцюю», а 16 вересня вокалісти представили іронічний кліп до нього.
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Зараз гурт TVORCHI можна почути на «KissFM», «М2», «Фестиваль Ї», «Львівська хвиля» та інших музичних майданчиках.