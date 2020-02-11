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Церковні свята в лютому 2020 року: календар православних свят за днями

11.02.2020

Останній місяць зими багатий на свята. У лютому 2020 року віряни відзначатимуть одне з найважливіших свят, яке належить до числа двунадесятих Стрітення Господнє. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на лютий 2020 року за днями.

праздники 2020

1 лютого день пам’яті святого Макарія Великого; день пам’яті преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського

2 лютого день пам’яті преподобного Євфимія Великого

3 лютого день пам’яті преподобного Максима Грека; святкування ікони Божої Матері «Утішання» або «Розрада»

4 лютого день пам’яті апостола Тимофія

6 лютого день пам’яті блаженної Ксенії Петербурзької

7 лютого день пам’яті святителя Григорія Богослова; день пам’яті священномученика Володимира, митрополита Київського; святкування ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі»

9 лютого перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста; тиждень про митаря і фарисея початок підготовки до Великого посту

10 лютого день пам’яті преподобного Єфрема Сирина

12 лютого день пам’яті Блаженної Пелагії Дівєєвської; собор трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста

13 лютого день пам’яті мучеників і чудотворців Кіра та Іоанна

14 лютого день пам’яті мученика Трифона

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15 лютого велике двунадесяте свято Стрітення Господнє

16 лютого день пам’яті праведних Симеонa Богоприємця і Анни пророчиці; святкування ікони Божої Матері «Пом’якшення злих сердець»; тиждень про блудного сина підготовка до Великого посту

18 лютого день пам’яті мучениці Агафії; святкування ікон Божої Матері «Стягнення загиблих» і Єлецької-Чернігівської

20 лютого день пам’яті святителя Парфенія

21 лютого день пам’яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця з 12-ти малих пророків

23 лютого день пам’яті благовірної княгині Анни Новгородської, праведниці Галини; святкування ікони Божої Матері «Вогневидна»

24 лютого Початок Масляної

25 лютого святкування Іверської ікони Божої Матері

27 лютого День пам’яті преподобного Авксентія Віфінського, Рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського

28 лютого святкування Віленської ікони Божої Матері

29 лютого   день пам’яті Мученика Памфіла пресвітера

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