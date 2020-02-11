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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 3 та 4 серії нового серіалу на телеканалі СТБ

11.02.2020

Сьогодні, 11 лютого, о 20:00 в ефірі СТБ вийдуть 3 та 4 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Через двадцять років до Анни раптово повернувся дар передбачення. Вона раптово «побачила» загибель нареченого Олександра. Тепер, вона за 12 днів повинна врятувати коханого, але сама ж потрапляє у пастку. Що чекає на глядачів у 3 та 4 серіях, читайте в нашому матеріалі.

«Смотрящая вдаль»- что ждет зрителей в 3 и 4 серии нового сериала на телеканале СТБ

Більше на тему: «Та, що бачить завтра»: актори детективного серіалу з елементами містики

У 3 і 4 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

  • Яку страшну таємницю загибелі батьків Олексія Попова розкриє Анна?
  • Як пов’язаний улюблений пес Попова з можливістю зміни майбутнього?
  • Яку «брудну гру» веде лікар психоневрологічної приватної клініки Борис Сальський?
  • Хто з оперативників виявиться зрадником, який співпрацює з бандитами?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 3 та 4 серії нового серіалу на телеканалі СТБ

Та, що бачить завтра - 3 і 4 серії на сайті СТБ вже 11.02.2020. Про що сюжет 3 і 4 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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