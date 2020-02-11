Сьогодні, 11 лютого, о 20:00 в ефірі СТБ вийдуть 3 та 4 серії серіалу «Та, що бачить завтра». Через двадцять років до Анни раптово повернувся дар передбачення. Вона раптово «побачила» загибель нареченого Олександра. Тепер, вона за 12 днів повинна врятувати коханого, але сама ж потрапляє у пастку. Що чекає на глядачів у 3 та 4 серіях, читайте в нашому матеріалі.

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У 3 і 4 серіях серіалу «Та, що бачить завтра» ви дізнаєтеся:

Яку страшну таємницю загибелі батьків Олексія Попова розкриє Анна?

Як пов’язаний улюблений пес Попова з можливістю зміни майбутнього?

Яку «брудну гру» веде лікар психоневрологічної приватної клініки Борис Сальський?

Хто з оперативників виявиться зрадником, який співпрацює з бандитами?

Video: «Та, що бачить завтра»: що чекає глядачів у 3 та 4 серії нового серіалу на телеканалі СТБ Та, що бачить завтра - 3 і 4 серії на сайті СТБ вже 11.02.2020. Про що сюжет 3 і 4 серії фільму Та, що бачить завтра читайте в анонсі

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