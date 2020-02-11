KRUTЬ (Марина Круть) лідирує за кількістю переглядів в YouТube

KRUTЬ (Марина Круть) – співачка і бандуристка, яка днями стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020. Молода артистка вже набрала майже 200 тисяч переглядів на своєму конкурсному виступі в півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020!

Відомо, що співачка і бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта ще 15 років тому з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на цьому інструменті, який посилюється незвичайним голосом. Саме голосом, візуальною частиною номера і бандурою Марина Круть підкорила глядачів і суддів конкурсу!

Конкурсний виступ KRUTЬ в Нацвідборі на Євробачення-2020 набрав майже 200 тисяч переглядів, тоді, як виступ Jerry Heil – 144 000, а Gо_A – 131 000 переглядів!



Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ