KHAYAT: топ-5 пісень учасника Нацвідбору-2020

Один із найвідоміших учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT вже 15 лютого буде боротися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Слухайте найкращі пісні KHAYAT’а прямо зараз!

Відомо, що справжнє ім’я KHAYAT’а — Андрій Хайат. Хлопець народився 3 квітня 1997 року в місті Знам’янка Кіровоградської області, де закінчив музичну школу по класу акордеона. У 2019 закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська та арабська мови». Слухайте найкращі пісні молодого виконавця KHAYAT далі в матеріалі!

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KHAYAT — «CALL FOR LOVE»

KHAYAT — «OSOKA»

KHAYAT — «Ясно»

KHAYAT — «Ever»

KHAYAT — «KHMIL’»



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