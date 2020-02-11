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Де відсвяткувати день Святого Валентина в Києві

11.02.2020

Зовсім скоро ‒ День святого Валентина. А це означає, що ваша друга половинка неодмінно замислюється над тим, як незабутньо провести це чудове свято. Куди піти на День святого Валентина в Києві? Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник  поділився найактуальнішою та найсвіжішою інформацією. Подробиці ‒ в матеріалі.

праздник

День закоханих у Vino Grad

Де: вулиця Саксаганського, 83

Коли: 14 лютого о 20:00

Ціна: 400 грн /за людину малий зал, 800 грн /за людину основний зал

Хочете поринути в романтику з головою? Тоді ресторан Vino Grad саме для вас. Затишний зал, розкішне меню, приголомшлива програма у цьому місці є все, щоб провести один із найромантичніших вечорів у році. Вишенькою на торті стане розіграш подарунків від б’юті-партнера KODI. А смачним доповненням вечора будуть страви від шеф-кухаря й вино з багатої винотеки.

праздник

Вечеря в темряві

Де: музей «Третя після опівночі», вулиця Гончара, 45В

Ціна: 1200 грн за двох

Якщо ви вже давно втомилися від звичайних романтичних вечерь, то ми рекомендуємо спробувати щось новеньке. Наприклад, вечерю в абсолютній темряві. Незвичайний київський музей «Третя після опівночі» запускає новий формат прогулянок. У спеціально організованому просторі можна буде прожити навпомацки 90 хвилин. Вас чекає незвичайна романтична вечеря, «перегляд» картин, а також унікальна можливість написати листа своїй другій половинці в абсолютній темряві. Віддайтеся новим відчуттям і подаруйте одне одному свято.

праздник

Джаз на 17-му поверсі

Де: IQ Business Center

Коли: 14 і 15 лютого, 19:00

Ціна: 390 грн

Якщо ви хочете внести у ваші стосунки родзинку, то романтичний вечір на 17-му поверсі з коктейлями і вогнями нічного Києва те, що вам потрібно. Американський джаз і соул занурять вас у світ справжньої романтики, а панорамні вікна подарують незабутній вид на столицю нашої країни.

Спеціально для вас разом із найкращими українськими музикантами співатиме Чак Вінслі вокаліст із Лос-Анджелеса. Тож вечір емоцій і хорошого звуку вам забезпечений.

праздник

Концерт Notre Dame de Paris Le Concert

Де: вул. Велика Васильківська, 103

Коли 14 лютого о 19:00

Ціна: 2002250 грн

Notre Dame de Paris Le Concert це прекрасний подарунок до свята всіх закоханих, який відбудеться в Національному палаці мистецтв «Україна». Легендарні пісні за мотивами роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» французькою мовою занурять вас у реальний світ романтики.

праздник

Благодійний бал «All you need is LOVE»

Де: Колонна зала КМДА (2 поверх), вулиця Хрещатик, 36

Коли: 14 лютого о 19:00

У День святого Валентина кожному потрібна турбота і любов. Тому в Києві пройде благодійний бал «All you need is LOVE». Виручені кошти підуть на лікування студента університету імені Тараса Шевченка Данила Патенка, який страждає від гострого монобластний лейкозу. В рамках заходу будуть працювати:

  • фотозона з дитячими роботами на тему «Кохання»
  • ростові ляльки й живі скульптури
  • зона Speed ​​dating (передбачає швидкі побачення)
  • зона майстер-класів «Вальс»
  • зона кейтерингу
  • зона відпочинку.

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