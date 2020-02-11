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Де відсвяткувати день Святого Валентина в Києві
Зовсім скоро ‒ День святого Валентина. А це означає, що ваша друга половинка неодмінно замислюється над тим, як незабутньо провести це чудове свято. Куди піти на День святого Валентина в Києві? Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник поділився найактуальнішою та найсвіжішою інформацією. Подробиці ‒ в матеріалі.
День закоханих у Vino Grad
Де: вулиця Саксаганського, 83
Коли: 14 лютого о 20:00
Ціна: 400 грн /за людину ‒ малий зал, 800 грн /за людину ‒ основний зал
Хочете поринути в романтику з головою? Тоді ресторан Vino Grad саме для вас. Затишний зал, розкішне меню, приголомшлива програма ‒ у цьому місці є все, щоб провести один із найромантичніших вечорів у році. Вишенькою на торті стане розіграш подарунків від б’юті-партнера KODI. А смачним доповненням вечора будуть страви від шеф-кухаря й вино з багатої винотеки.
Вечеря в темряві
Де: музей «Третя після опівночі», вулиця Гончара, 45В
Ціна: 1200 грн за двох
Якщо ви вже давно втомилися від звичайних романтичних вечерь, то ми рекомендуємо спробувати щось новеньке. Наприклад, вечерю в абсолютній темряві. Незвичайний київський музей «Третя після опівночі» запускає новий формат прогулянок. У спеціально організованому просторі можна буде прожити навпомацки 90 хвилин. Вас чекає незвичайна романтична вечеря, «перегляд» картин, а також унікальна можливість написати листа своїй другій половинці в абсолютній темряві. Віддайтеся новим відчуттям і подаруйте одне одному свято.
Джаз на 17-му поверсі
Де: IQ Business Center
Коли: 14 і 15 лютого, 19:00
Ціна: 390 грн
Якщо ви хочете внести у ваші стосунки родзинку, то романтичний вечір на 17-му поверсі з коктейлями і вогнями нічного Києва ‒ те, що вам потрібно. Американський джаз і соул занурять вас у світ справжньої романтики, а панорамні вікна подарують незабутній вид на столицю нашої країни.
Спеціально для вас разом із найкращими українськими музикантами співатиме Чак Вінслі ‒ вокаліст із Лос-Анджелеса. Тож вечір емоцій і хорошого звуку вам забезпечений.
Концерт Notre Dame de Paris Le Concert
Де: вул. Велика Васильківська, 103
Коли 14 лютого о 19:00
Ціна: 200‒2250 грн
Notre Dame de Paris Le Concert ‒ це прекрасний подарунок до свята всіх закоханих, який відбудеться в Національному палаці мистецтв «Україна». Легендарні пісні за мотивами роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» французькою мовою занурять вас у реальний світ романтики.
Благодійний бал «All you need is LOVE»
Де: Колонна зала КМДА (2 поверх), вулиця Хрещатик, 36
Коли: 14 лютого о 19:00
У День святого Валентина кожному потрібна турбота і любов. Тому в Києві пройде благодійний бал «All you need is LOVE». Виручені кошти підуть на лікування студента університету імені Тараса Шевченка ‒ Данила Патенка, який страждає від гострого монобластний лейкозу. В рамках заходу будуть працювати:
- фотозона з дитячими роботами на тему «Кохання»
- ростові ляльки й живі скульптури
- зона Speed dating (передбачає швидкі побачення)
- зона майстер-класів «Вальс»
- зона кейтерингу
- зона відпочинку.