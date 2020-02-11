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Євробачення-2020: Італія визначилася зі своїм представником
Уже в травні у Роттердамі відбудеться грандіозна подія — міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. Італія визначилася, кого відправить представником і з якою піснею. Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.
На конкурсі «Санремо 2020» італійці визначилися, кого ж хочуть побачити в Роттердамі у травні. За підсумком трансляції фестивалю італійської пісні був обраний виконавець Diodato з піснею «Fai Rumore».
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Варто додати, що конкуренція цього року була дуже жорсткою. Але в результаті голосування глядачів та оцінок журі Diodato в процентному співвідношенні отримав 39,3% голосів, посівши перше місце.
Антоніо Діодато автор трьох сольних альбомів, успішний і відомий в Італії. У 2014 році був визнаний найкращим артистом-початківцем на премії MTV Italian Awards. Брав участь у так званому відборі на Євробачення у 2018 році та зайняв 8-ме місце.
З другої спроби Антоніо виборов право представити Італію на Євробаченні-2020 і вже у травні виступить на сцені в Роттердамі. Нагадаємо, що минулого року Італія успішно виступила, зайнявши почесне друге місце. До останніх хвилин голосування Mahmood конкурував, займаючи то перші, то другі позиції таблиці голосування.
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