Уже в травні у Роттердамі відбудеться грандіозна подія — міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. Італія визначилася, кого відправить представником і з якою піснею. Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

На конкурсі «Санремо 2020» італійці визначилися, кого ж хочуть побачити в Роттердамі у травні. За підсумком трансляції фестивалю італійської пісні був обраний виконавець Diodato з піснею «Fai Rumore».

Більше на тему: Євробачення-2020: Австралія визначилася зі своїм представником

Варто додати, що конкуренція цього року була дуже жорсткою. Але в результаті голосування глядачів та оцінок журі Diodato в процентному співвідношенні отримав 39,3% голосів, посівши перше місце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Антоніо Діодато автор трьох сольних альбомів, успішний і відомий в Італії. У 2014 році був визнаний найкращим артистом-початківцем на премії MTV Italian Awards. Брав участь у так званому відборі на Євробачення у 2018 році та зайняв 8-ме місце.

З другої спроби Антоніо виборов право представити Італію на Євробаченні-2020 і вже у травні виступить на сцені в Роттердамі. Нагадаємо, що минулого року Італія успішно виступила, зайнявши почесне друге місце. До останніх хвилин голосування Mahmood конкурував, займаючи то перші, то другі позиції таблиці голосування.



А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ