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Олена Радевич: біографія, творчість і все новини про актрису

11.02.2020

Телеканал СТБ знову показуэ 12-серійий детективний серіал з елементами містики «Та, що бачить завтра». Чарівна актриса театру і кіно Олена Радевич зіграла головну роль. З якими перешкодами вона зіткнулася на своєму творчому шляху? Та у чому особливість її героїні в серіалі «Та, що бачить завтра»? Біографію і все про творчий шлях Олени Радевич читайте в матеріалі.

смотрящая вдаль елена радевич

Повне ім’я: Олена Леонідівна Радевич

Дата народження: 19 червня 1986 р.

Діяльність: актриса театру і кіно

Сімейний стан: незаміжня

Дитинство і юність. Олена Радевич з раннього дитинства мріяла про сцену. У 3 роки у неї відбувся справжній дебют з танцювальним ансамблем, а коли їй було сім, вона вмовила батьків записати її у театральну студію. Але мама з батьком не поділяли захоплення доньки та після закінчення школи їй довелося вступити до економічного коледжу. Але мрію вступити до Академії театрального мистецтва вона ніколи не забувала.

елена радевич

Акторська кар’єра. Олена Радевич довго, але наполегливо йшла до своєї мети. Свою діяльність вона розпочала з роботи на місцевому телеканалі, а після закінчення економічного коледжу вирішила втілити свою мрію. Але, у 2004 році, Олені не вдалося вступити до Академії театрального мистецтва з першого разу. Незважаючи на це, їй дозволили відвідувати заняття курсу як кандидату в студенти. Вже у наступному році юну Радевич зарахували на 2-й курс.

Дебют Олени Радевич у кіно відбувся в 2005 році. Тоді 19-річна актриса виконала епізодичну роль у серіалі «Фаворський». Цього ж року вона знялася у головній ролі комедійного багатосерійного фільму «Холодильник та інші». На сьогоднішній день Олена Радевич втілила понад півсотні образів на екрані. Справжнім успіхом для акторської біографії Радевич стала головна роль у серіалі «Любов і розлука», знятому в 2011 році.

елена радевич смотрящая вдаль

Серіал «Та, що бачить завтра». У містичному детективі Олена Радевич зіграла головну героїню Анну, яка володіє даром передбачення і намагається врятувати свого коханого від загибелі. Анна «побачила», як кілер вбиває її нареченого Олександра Атапіна і тепер всього за 12 днів вона повинна розкрити таємницю майбутньої трагедії, щоб за допомогою свого дару врятувати коханого.

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