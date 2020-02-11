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David Axelrod – «Horizon»: артист представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020
Співак David Axelrod (Девід Аксельрод) представив авторську романтичну баладу Horizon, якою 15 лютого збирається підкорити серця глядачів Нацвідбору на Євробачення-2020.
«Horizon – саме та пісня, яка викликає емоції, від якої мурашки і навертаються сльози! Але ці сльози – це сльози радості, подяки і щастя!»
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За словами артиста, пісня чекала своєї прем’єри цілих 5 років. Девід називає «Horizon» справжнім гімном любові і вдячності коханій людині.
«Моя мета на Національному відборі на Євробачення-2020 проста: я хочу донести свою музику, поділитися власними емоціями і нагадати людям, заради чого потрібно жити!» – додав співак.
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