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Буде яскраво, спекотно і круто: Руслан Квінта розсекретив другий півфінал Нацвідбору

11.02.2020

Уже в цю суботу, 15 лютого, відбудеться довгоочікуваний другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Вісім молодих конкурсантів наживо представлять свої композиції всій країні! Музичний продюсер конкурсу Руслан Квінта теж закликає українців дивитися Нацвідбір!

За словами Руслана Квінти, майбутній ефір буде дуже яскравим:

«15 лютого в 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться другий відбірковий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Тому всіх запрошую до екранів ваших телевізорів! Буде дуже цікавий склад учасників, нові артисти, креативна молода генерація… І, природно, журі додасться роботи. Буде яскраво, спекотно і круто! Дивіться, насолоджуйтеся і отримуйте задоволення!»

 

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Анонсик) @eurovision.ua @franchukn @tina_karol @vitaly_drozdov @v_serduchka @siriy_ua #soon #eurovision @stbua @

Публикация от Ruslan Kvinta (@ruslankvinta)

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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