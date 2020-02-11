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Буде яскраво, спекотно і круто: Руслан Квінта розсекретив другий півфінал Нацвідбору
Уже в цю суботу, 15 лютого, відбудеться довгоочікуваний другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Вісім молодих конкурсантів наживо представлять свої композиції всій країні! Музичний продюсер конкурсу Руслан Квінта теж закликає українців дивитися Нацвідбір!
За словами Руслана Квінти, майбутній ефір буде дуже яскравим:
«15 лютого в 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться другий відбірковий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Тому всіх запрошую до екранів ваших телевізорів! Буде дуже цікавий склад учасників, нові артисти, креативна молода генерація… І, природно, журі додасться роботи. Буде яскраво, спекотно і круто! Дивіться, насолоджуйтеся і отримуйте задоволення!»
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