Антон Батирєв: біографія, творчість і всі новини про актора

Відомий актор театру і кіно Антон Батирєв зіграв головну роль у детективі з елементами містики «Та, що бачить завтра». Яка роль дісталася акторові у містичному детективі? Біографію та все про творчий шлях Антона Батирєва читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Антон Миколайович Батирєв

Дата народження: 10 червня 1981 р.

Діяльність: актор театру і кіно

Сімейний стан: одружений

Дитинство і юність. З самого дитинства Антон Батирєв мріяв про акторську кар’єру, хоча батьки пророкували йому професію архітектора або хіміка. Але, як ми вже можемо бачити, їх прогнози не виправдалися і чоловік пішов до своєї мрії.

Акторська кар’єра. Антон Батирєв закінчив театральний інститут Саратовської державної консерваторії ім. Л. В. Собінова, де навчався на курсі Римми Белякової. Після закінчення вузу, тоді ще молодого актора, прийняли в трупу ТЮГу імені Кисельова. Згодом і з напрацьованим досвідом, його театральні ролі були гідно оцінені критиками.

У 2008 році чоловік спробував себе в кінематографі. Яскраві ролі, харизма і талант зробили Антона затребуваним артистом. На його кінематографічному рахунку вже понад дев’яносто фільмів.

Глядачеві телеканалу СТБ Антон Батирєв знайомий за такими серіалами: «Та, що бачить завтра», «Ніщо не трапляється двічі», «Швидка допомога».

Серіал «Та, що бачить завтра». У містичному детективі Антон Батирєв зіграв коханого головної героїні Олександра Атапіна. У минулому був поліцейським, зараз же власник компанії з виробництва будматеріалів. Все було б добре, якби його не підставили. Під час транспортування останнього замовлення замість будматеріалів виявилася велика партія наркотиків. Хто і чому підставив Олександра і чи зможе Анна врятувати його від загибелі?

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