Скільки буде вихідних днів у лютому 2020 року в Україні? У цьому місяці нас чекає один додатковий день ‒ 29 лютого. Але чи подарує лютий українцям довгоочікуваний відпочинок? Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть в лютому.

У лютому 2020 року українців чекає один додатковий день ‒ 29 лютого ‒ і жодного зайвого вихідного.

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Вихідні в лютому 2020 року

Загальна кількість календарних днів ‒ 29

Робочі дні ‒ 20

Вихідні дні ‒ 9

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) ‒ немає

Державні свята ‒ немає

14 лютого українці святкуватимуть День закоханих. Ведучий найромантичнішого шоу «Холостяк» Григорій Решетник розповів про те, як проведе це свято.

«День святого Валентина ‒ це чудове свято. У цей час чоловіки активізуються, роблять своїм коханим жінкам подарунки, освідчуються. І взагалі це свято сповнене романтикою. Я дуже часто цей день проводжу на сцені й допомагаю освідчуватися чоловікам. Я ‒ ніби Амур кохання (посміхається. ‒ Прим. ред.). Але обов’язково, яким би заклопотаним я не був, знаходжу час для своєї дружини, моєї коханої Христини. Обов’язково зранку дарую їй квіти, а ввечері ми залишаємо дітей на бабусю чи няню і йдемо до ресторану на романтичну вечерю. В такий вечір закохана пара просто зобов’язана знайти час для себе, поспілкуватися. Якщо є можливість, намагаємося полетіти за кордон, щоб усамітнитися. Кожна закохана пара повинна знаходити час для себе. Це свято подібне до шоу «Холостяк», де також зароджується кохання. Чоловіки показують, як має поводитися справжній джентльмен, як треба проявляти знаки уваги дівчатам, як створювати романтичні подарунки. Це чудове свято! Вважаю, що таких днів має бути якомога більше. Бажаю всім шаленого кохання. Не тільки в День святого Валентина, а й щодня!»

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