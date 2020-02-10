Фіналіст Євробачення-2018 – загадковий і харизматичний MÉLOVIN – знову з’явився на сцені Нацвідбору! Подробиці карколомного виступу – далі в матеріалі!

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 на прямому ефірі конкурсу виступив неординарний і чарівний MÉLOVIN. На проєкті він заспівав нову пісню «Oh No!».

Фанати артиста підтримували свого кумира в залі Національного відбору на Євробачення-2020. Меловінатори задарували співака подарунками і плакатами на підтримку артиста. Дивіться виступ MÉLOVIN на сцені Нацвідбору на Євробачення-2020 прямо зараз!



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