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Учасники, стережіться: У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення виступить Софія Іванько

10.02.2020

Софія Іванько – учасниця Дитячого Євробачення-2019. 15-річна співачка виступить у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Подробиці – далі в матеріалі!

Молода вокалістка Софія Іванько виступала на Арені Глівіце (Arena Gliwice) – одному з найбільших і найсучасніших спортивних і розважальних центрів Польщі. Там Софія Іванько здивувала всіх красивим виконанням англо-українського треку «The Spirit Of Music». Вже через 5 днів дівчинка буде підкорювати сцену Національного відбору на Євробачення 2020. Але що заспіває на сцені молода артистка? Дізнаємося зовсім скоро!

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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