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«Та, що бачить завтра»: кількість серій і графік виходу нового серіалу
З 10 лютого о 20:00 «СТБ Серіал»знову представить серіал «Та, що бачить завтра». Ми побачимо справжній детектив з елементами містики, над виробництвом якого для телеканалу СТБ працювали FILM.UA та INTRA FILM. Скільки серій в серіалі «Та, що бачить завтра» та який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.
10 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ знову відбудеться показ 12-серійного детективного серіалу з елементами містики «Та, що бачить завтра».
За сюжетом Анна Севастьянова з дитинства мала дар передбачення. З віком дар зник, але несподівано повернувся 20 років потому. Анна «побачила», як кілер вбиває її нареченого Олександра Атапіна. Вона дізналась навіть дату та час, коли це відбудеться. У Анни є всього 12 днів, щоб за допомогою свого дару врятувати Олександра. Але дівчина сама потрапляє в пастку…
Серіал «Та, що бачить завтра» транслюватимуть одразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:00 замість серіалу «З вовками жити».
Дивіться онлайн багатосерійний фільм Та, що бачить завтра
Графік виходу серіалу «Та, що бачить завтра»
- 10 лютого ‒ 1, 2 серії
Дивіться онлайн фільм Та, що бачить завтра – 1 серія
Дивіться онлайн фільм Та, що бачить завтра – 2 серія
- 11 лютого ‒ 3, 4 серії
- 12 лютого ‒ 5, 6 серії
- 13 лютого ‒ 7, 8 серії
- 17 лютого ‒ 9, 10 серії
- 18 лютого ‒ 11, 12 серії