«Слідство ведуть екстрасенси»: яку жахливу таємницю приховує матір та темна ворожка?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова та Рубіна Цибульська були вражені історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Чернігова. Сенсанційне розслідування резонансної справи в Чернігові шокували всю знімальну групу! Через яку любовну драму жінка ледь не попрощалася із власним дитям? І до чого тут ворожка?

Нещодавно в програму «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася молода мама Юлія Пряхіна. Вона родом з міста Чернігова. Рік тому жінка під час вагітності втратила дитину. І вважає, що її дух тепер переслідує старшу доньку Маргариту. Дитина не приховує, що бачить уві сні і наяву невідому мертву дівчинку, яка називає себе Юлією. Одразу після цього Маргарита чомусь опиняється у смертельно небезпечних ситуаціях і вже двічі мало не загинула!

Екстрасенси відчули, що до Маргарити і справді приходить привид якоїсь дівчинки, однак це не втрачена дитина Юлії. До того ж, за словами ясновидиць, дух невідомої дитини приходить не сам, а з якоюсь покійною жінкою. І що дивно, обидва привиди як дві краплі води схожі на Юлію та її крихітку. Екстрасенси думали, що це може приходити дух Юлиної подруги-самогубці Катерини, яка наклала на себе руки на 9-му місяці вагітності. І навіть розглядали варіант, що це може бути пов’язано із сім’єю, адже мати Юлії колись бачила дивний силует жінки і дитини у своєму домі. Та обидві версії ясновидиці відкинули.

Наприкінці серії екстрасенси зрозуміли, що поява обох привидів пов’язана з магією. Юля повідомила, що вона зверталася до ворожки. Після двох невдалих шлюбів жінка зустрілася з чоловіком, який був її першим коханням, почуття знову спалахнули. Аби дізнатися, чи є у неї спільне майбутнє з ним, жінка пішла до ворожки. А та у відповідь запевнила, що аби закріпити стосунки, треба провести ритуал. І не де-небудь, а на кладовищі, та ще й у страсну п’ятницю. Але як цей прихід до ворожки повернув долю Юлії? І яку жорстоку правду приховує героїня?

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