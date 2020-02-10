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«Щоденники Євробачення»: Журі відповідає на жорсткі коментарі хейтерів

10.02.2020

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 вже позаду. Глядачі визначилися зі своїми фаворитами і разом із членами журі відібрали фіналістів грандіозного конкурсу. Зараз в мережі можна подивитися не лише виступи всіх учасників першого Нацвідбору, а й відповіді членів журі на жорсткі коментарі хейтерів. Дивіться відео далі в матеріалі!

евровидение 2020

Ведучий ексклюзивного бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2020 Володимир Бірюков показав Тіні Кароль, Віталію Дроздову та Андрію Данилку найжорсткіші коментарі хейтерів, які надходили під час виступу учасників. Але як відповідали члени журі? І які коментарі глядачів рознервували суддівську трійку? Дивіться вже зараз!

Більше на тему: Я просто прозрів: Сергій Притула назвав свого фаворита у першому півфіналі Нацвідбору-2020

Video: «Щоденники Євробачення»: Журі відповідає на жорсткі коментарі хейтерів

Ведучий ексклюзивного бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2020 Володимир Бірюков показав Тіні Кароль, Віталію Дроздову та Андрію Данилку коментарі хейтерів, які надходили під час виступу учасників

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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