Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 вже позаду. Глядачі визначилися зі своїми фаворитами і разом із членами журі відібрали фіналістів грандіозного конкурсу. Зараз в мережі можна подивитися не лише виступи всіх учасників першого Нацвідбору, а й відповіді членів журі на жорсткі коментарі хейтерів. Дивіться відео далі в матеріалі!

Ведучий ексклюзивного бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2020 Володимир Бірюков показав Тіні Кароль, Віталію Дроздову та Андрію Данилку найжорсткіші коментарі хейтерів, які надходили під час виступу учасників. Але як відповідали члени журі? І які коментарі глядачів рознервували суддівську трійку? Дивіться вже зараз!

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Video: «Щоденники Євробачення»: Журі відповідає на жорсткі коментарі хейтерів Ведучий ексклюзивного бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2020 Володимир Бірюков показав Тіні Кароль, Віталію Дроздову та Андрію Данилку коментарі хейтерів, які надходили під час виступу учасників

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