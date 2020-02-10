Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Рене Зеллвегер отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль
Відома американська актриса Рене Зеллвегер отримала Оскар у номінації «Найкраща жіноча роль». Це друга статуетка в арсеналі акторки. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: «Оскар»-2020: найкращі образи червоної доріжки
Відома голлівудська актриса Рене Зеллвегер отримала «Оскар» як найкраща актриса (фільм «Джуді»). У біографічній драмі вона зіграла свою колегу — легендарну актрису і співачку Джуді Гарленд. Сюжет картини розвивається в 1968 році, коли героїня вирушає до Лондона на гастролі й зустрічає там свого майбутнього чоловіка Міккі Дінса.
Як зізналася сама Рене, у процесі роботи вона хотіла поспілкуватися з дітьми своєї героїні, але не наважилася на такий крок.
До «Оскара» за роль у «Джуді» Зеллвегер була удостоєна «Золотого глобуса», премії BAFTA і отримала нагороду Гільдії кіноакторів США.
Більше на тему: Головні переможці кінопремії «Оскар»-2020