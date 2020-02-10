Відома американська актриса Рене Зеллвегер отримала Оскар у номінації «Найкраща жіноча роль». Це друга статуетка в арсеналі акторки. Детальніше читайте в матеріалі.

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Відома голлівудська актриса Рене Зеллвегер отримала «Оскар» як найкраща актриса (фільм «Джуді»). У біографічній драмі вона зіграла свою колегу — легендарну актрису і співачку Джуді Гарленд. Сюжет картини розвивається в 1968 році, коли героїня вирушає до Лондона на гастролі й зустрічає там свого майбутнього чоловіка Міккі Дінса.

Як зізналася сама Рене, у процесі роботи вона хотіла поспілкуватися з дітьми своєї героїні, але не наважилася на такий крок.

До «Оскара» за роль у «Джуді» Зеллвегер була удостоєна «Золотого глобуса», премії BAFTA і отримала нагороду Гільдії кіноакторів США.

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