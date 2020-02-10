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«Оскар»-2020: південнокорейський фільм «Паразити» отримав чотири головні нагороди

10.02.2020

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення головної кінопремії світу — «Оскар» -2020. Головним тріумфатором вечора стала південнокорейська картина «Паразити», яка отримала нагороди в чотирьох номінаціях. Деталі в матеріалі.

оскар 2020

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Картина південнокорейського режисера Пон Чжун Хо «Паразити» стала справжнім тріумфатором церемонії нагородження Американської кіноакадемії мистецтв «Оскар»-2020. Вона був визнана кращим фільмом 2020 року. До слова, таке трапляється вперше, щоб головну нагороду вечора отримав іноземний фільм англійською мовою, а не голлівудська картина.

Режисер Пон Чжун Хо отримав статуетку Оскар в номінації «Краща режисерська робота». Картина також перемогла ще в двох номінаціях «Кращий іноземний фільм» і «Кращий оригінальний сценарій».

Таким чином, карина південнокорейського режисера зібрала відразу чотири нагороди в ключових номінаціях кінопремії Оскар.

Сюжет картини «Паразити» розповідає про сім’ю бідняків, які обманом і хитрістю влаштувалися на роботу в будинок багатіїв. За їх рахунок безробітна сімейка вирішує виправити своє фінансове становище. Але чи вийде це в них?

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