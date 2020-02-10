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«Оскар»-2020: найкращі образи червоної доріжки
10.02.2020
У ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі відбулася головна подія року — церемонія вручення премії Американської академії кіномистецтв «Оскар-2020». Традиційно червоною доріжкою пройшлися знаменитості світової величини, виблискуючи у своїх нарядах. Дивіться в нашій добірці найкращі образи зірок кінопремії «Оскар»-2020.
Більше на тему: Головні переможці кінопремії «Оскар»-2020
Шарліз Терон
Галь Гадот
Джессіка Альба
Нікі Хілтон
Скарлетт Йоханссон
Сігурні Вівер
Пенелопа Крус
Наталі Портман
Сальма Хаєк
Рене Зеллвегер
Біллі Айліш
Жанель Моне
Руні Мара
Келлі Марі Трен
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