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«Оскар»-2020: найкращі образи червоної доріжки

10.02.2020

У ніч на 10 лютого в Лос-Анджелесі відбулася головна подія року церемонія вручення премії Американської академії кіномистецтв «Оскар-2020». Традиційно червоною доріжкою пройшлися знаменитості світової величини, виблискуючи у своїх нарядах. Дивіться в нашій добірці найкращі образи зірок кінопремії «Оскар»-2020.

Більше на тему: Головні переможці кінопремії «Оскар»-2020

Шарліз Терон

оскар 2020

Галь Гадот

оскар 2020

Джессіка Альба

оскар 2020

Нікі Хілтон

оскар 2020

Скарлетт Йоханссон

оскар 2020

Сігурні Вівер

оскар 2020

Пенелопа Крус

оскар 2020

Наталі Портман

оскар 2020

Сальма Хаєк

оскар 2020

Рене Зеллвегер

оскар 2020

Біллі Айліш

оскар 2020

Жанель Моне

оскар 2020

Руні Мара

оскар 2020

Келлі Марі Трен

оскар 2020

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