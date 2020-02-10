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Катерина Ковальчук показала екстремальні кадри зі зйомок «Кріпосної»

10.02.2020

Головна героїня костюмованої драми «Кріпосна» Катерина Ковальчук показала, як знімали найбільш хвилюючу і захопливу сцену. Екстремальні кадри зі зйомок «Кріпосної» — дивіться в матеріалі.

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Усі пам’ятають сцену, коли Катя Вербицька, рятуючи своє життя, провалилася під лід. І дивом Андрій Жадан врятував тендітну і ніжну дівчину. Однак найцікавіше залишилося за кадром. Як знімали екстремальну сцену? Завісу відкрила головна героїня Катерина Ковальчук.

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Цей знімальний день став найскладнішим за весь час роботи актриси в кіно: «У мене взагалі з водою доти стосунки були ну дуже прохолодні, я навіть не вміла пірнати під воду, не утримуючи ніс рукою при цьому, ух, не любила я, коли вода безцеремонно лізе в ніс. А тепер я так вдячна тому знімальному дню, я подолала свій невеликий, але страх. Навіть збираюся почати займатися фрідайвінгом», — написала дівчина.

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крепостная

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