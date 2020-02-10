JERRY HEIL – «#НЕБЕЙБI»: прем’єра пісні

Розкішна і талановита фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020 і учасниця шоу «Х-фактор» випустила новий хіт. Прем’єра пісні JERRY HEIL «#НЕБЕЙБI» відбулася сьогодні, 10 лютого. Слухати онлайн хіт JERRY HEIL «#НЕБЕЙБI» можна вже зараз. Подробиці про новинку – знайдете в матеріалі.

Jerry Heil – вегетаріанка з сім’ї м’ясників, українська співачка, відеоблогер, автор і композитор. Дівчина за рік встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 на категоріях: «Краща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube і утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Сьогодні музичне відкриття 2019 року JERRY HEIL випустила хіт «#НЕБЕЙБI». Вже сьогодні ви можете слухати пісню «#НЕБЕЙБI» онлайн. Слухайте пісню JERRY HEIL «#НЕБЕЙБI» прямо зараз!



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