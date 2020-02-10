Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення головної кінопремії світу — «Оскар»-2020. Хто ж удостоївся честі й отримав заповітні статуетки від Американської академії кіномистецтва? Деталі читайте в матеріалі.

Церемонія вручення премії «Оскар»-2020 відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 10 лютого.

93-тя церемонія Оскар вже другий рік поспіль проходить без ведучого, а оголошувати переможців виходили знаменитості, які не були заявлені у списку номінантів.

Переможці премії «Оскар»-2020

Отже, хто ж став переможцем і отримав заповітну статуетку «Оскар» у 2020 році? У номінації «Найкращий фільм» перемогла південнокорейська комедійно-драматична картина «Паразити» режисера Пон Джун Хо, який, до слова, також отримав «Оскар» за «Найкращу режисерську роботу».

У номінації «Найкраща чоловіча роль» переміг Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера в однойменному фільмі. А ось статуетку за «Найкращу жіночу роль» отримала Рене Зеллвегер за роль у картині «Джуді».

Однак героєм вечора став визнаний красень Голлівуду, Бред Пітт, який нарешті-таки отримав свій перший «Оскар» за «Найкращу чоловічу роль другого плану» у фільмі «Одного разу в Голлівуді». А ось статуетка за «Найкращу жіночу роль другого плану» дісталася Лорі Дерн, яка зіграла в картині «Шлюбна історія».

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