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Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

10.02.2020

Уже позаду перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020 в Україні. Усі вісім конкурсантів 8 лютого 2020 року показали свої номери. Давайте згадаємо, як виступали учасники першого півфіналу відбору на Євробачення-2020 і що вони почули від журі.

клаудлес

 

Сьогодні визначилися імена тих, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення-2020. Думки журі та глядачів цього року розділилися. Дивіться номери учасників Національного відбору на Євробачення-2020 просто зараз!

Гурт [О] – «Там, Куди Я Йду»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 Jerry Heil – «Vegan»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

Katya Chilly –  «Піч»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 KRUTЬ – «99»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 Go_A – «Соловей»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

CLOUDLESS – «Drown Me Down»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

  GIO – «Feeling so Lost»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

  Assol — «Save It»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору

Всі виступи першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України - виступи учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2020

 

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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