Мальта назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Нею стала Дестіні Чукуньєре (Destiny Chukunyere). Деталі в матеріалі.

Учора на Мальті завершився пісенний конкурс «X factor Malta», в якому перемогла Дестіні Чукуньєре. Як і минулого року, це означає, що співачка автоматично буде представляти свою країну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення».

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Дестіні Чукуньєре — мальтійська співачка з Біркіркари. Дівчина вже представляла свою країну на дитячому Євробаченні в 2015 році, де посіла перше місце з піснею «Not My Soul».

Також напередодні Дестіні брала участь у британському шоу «Got Talent», де потрапила до півфіналу.

Пісня, з якою дівчина виступить на Євробаченні в Роттердамі, буде представлена ​​пізніше. Дестіні Чукуньєре виступить в першому півфіналі 12 травня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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