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Євробачення-2020: Мальта обрала представника на пісенний конкурс
Мальта назвала виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Нею стала Дестіні Чукуньєре (Destiny Chukunyere). Деталі в матеріалі.
Учора на Мальті завершився пісенний конкурс «X factor Malta», в якому перемогла Дестіні Чукуньєре. Як і минулого року, це означає, що співачка автоматично буде представляти свою країну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення».
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Дестіні Чукуньєре — мальтійська співачка з Біркіркари. Дівчина вже представляла свою країну на дитячому Євробаченні в 2015 році, де посіла перше місце з піснею «Not My Soul».
Також напередодні Дестіні брала участь у британському шоу «Got Talent», де потрапила до півфіналу.
Пісня, з якою дівчина виступить на Євробаченні в Роттердамі, буде представлена пізніше. Дестіні Чукуньєре виступить в першому півфіналі 12 травня.
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