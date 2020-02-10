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Євробачення-2020: Австралія визначилася зі своїм представником

10.02.2020

Євробачення-2020 відбудеться у травні в Роттердамі. Країни-учасниці поступово визначаються зі своїми представниками. Від Австралії виступить виконавиця з псевдонімом Montaigne в першому півфіналі 12 травня. Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

евровидение 2020 австралия

7 лютого відбувся «Eurovision — Australia Decides», так званий Національний відбір Австралії на Євробачення, в ході якого більшість глядацьких голосів отримала 24-річна Montaigne. Дівчина виступила з піснею «Do not Break Me», що в перекладі означає «Не ламай мене». Це історія про люблячу людину, яка вкладається у стосунки, але не взаємно.

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Montaigne — відома австралійська співачка у сфері інді-музики. Дівчина випустила два успішні альбоми, отримала ряд музичних премій, а також стала проривом року.

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Нагадаємо, що вперше Австралія взяла участь у Євробаченні в 2015 році. Тоді Гай Себастьян став першим артистом, який представив країну на конкурсі. Його пісня «Tonight Again» зайняла почесне п’яте місце.

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