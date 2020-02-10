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CLOUDLESS про Нацвідбір: Ми змагалися самі з собою

10.02.2020

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020  з ритмічною піснею «Drown Me Down» виступив гурт CLOUDLESS. Своєю композицією музиканти закликають усіх, хто потрапив у критичну життєву ситуацію, ніколи не здаватися. Однак, незважаючи на високі оцінки суддів, гурт не пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Як прокоментували цю ситуацію виконавці — читайте в нашому матеріалі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення-2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

 

cloudless

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 гурту CLOUDLESS не вдалося набрати необхідну кількість балів, щоб пройти до фіналу. Однак учасники гурту сповнені позитиву й не вважають цей факт трагедією:

«Критика суддів — це круто. Ми уважно вислухали всі зауваження членів журі та зробимо все для того, щоб стати кращими. Після того, як наш гурт переродився, ми відчуваємо себе чудово. Це наш перший виступ на сцені у такому складі. Ми зробили все можливе, щоб пройти у фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Ми не бачимо для себе конкурентів і змагаємося самі з собою. Адже на Євробаченні ми всі в одному човні».

евровидение

Більше на тему: Віталій Дроздов: Я хочу бачити цю пісню у ротації Хіт FM

Учасники гурту зазначили, що виступ Каті Чілі був найоригінальнішим за останні роки Нацвідбору. Також CLOUDLESS сподобався виступ KRUTЬ:

«Круть — це щось неймовірне. Нереально, гармонійно і просто круто!»

Нагадаємо, що суддівський склад високо оцінив виступ CLOUDLESS. Зокрема, Віталій Дроздов зазначив, що хоче бачити цю пісню на радіо:

«Я хочу бачити цю пісню в ротації Хіт FM. Якщо зробите українську версію вашої пісні, то її підхоплять й інші радіостанції».

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