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Бред Пітт отримав свій перший акторський «Оскар»

10.02.2020

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення головної кінопремії світу — «Оскар» -2020. Бред Пітт нарешті отримав свій перший «Оскар». Всі деталі в матеріалі.

оскар 2020

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Церемонія вручення премії «Оскар»-2020 відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.

Відомий голлівудський актор чотири рази був номінований на «Оскар». Однак отримати заповітну статуетку йому вдалося тільки зараз. Актор отримав нагороду за роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді» (режисер — Квентін Тарантіно).

До слова, раніше Бред Пітт вже був нагороджений «Оскаром» за фільм «12 років рабства», в якому виступив як продюсер. Ця картина була удостоєна премії в 2014 році.

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