Ведучий Національного відбору на Євробачення-2020 ексклюзивно для STB.UA поділився враженнями від першого півфіналу. Хто з артистів вразив Сергія Притулу та став його фаворитом — читайте далі.

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

Сергій Притула найбільше вподобав виступ співачки Каті Чілі та засмутився, що Україна не розділила його думку: «Це занадто вузькопрофільне мистецтво, скажімо так. І проблема ще в тому, що камера не завжди може передати людям весь перфоманс, всю цю ауру. Якби проводили Нацвідбір на стадіоні «Олімпійський» та посадили там 100 тисяч чоловік, там була би інша атмосфера».

Ведучий Нацвідбору зізнався, що бачив багато крутих вокалістів, але саме Катя Чілі зачепила найбільше: «Так, це не зовсім форматна історія, це не те, до чого глядач Євробачення звик. У цій пісні немає нічого такого, що глядач міг би зачепити та підспівувати. Але вся ця атмосфера, цей вокал і цей бек — мене це зачаровувало, це дуже круто! Я просто прозрів!»

Хоча так само й інші учасники першого півфіналу Нацвідбору сподобалися Сергієві: «KRUTЬ для мене теж відкриття. Я не знав про її існування, поки не були оприлюднені списки учасників Нацвідбору. У неї дуже красива, ніжна, мелодійна пісня, і сам образ з бандурою такий гарний. Мелодика правильна, цей наспів липучий такий, западає в голову. Тут все правильно співпало і у суддів, і у глядачів».

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А от потрапляння Jerry Heil у фінал здивувало Сергія Притулу, адже він був впевнений, що пройде гурт CLOUDLESS: «Вони — молоді, драйвові пацани, що подобаються дівчатам. Можливо, в цьому випадку зіграла свою роль медійність Jerry. Вона вже відома виконавиця і має чимало своїх фанів. Але як на мене ця пісня — не найсильніша у її доробку».

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