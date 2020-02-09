Тіна Кароль: KRUTЬ — відкриття першого півфіналу Нацвідбору-2020

Відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Новий член журі Тіна Кароль ексклюзивно для STB.UA зізналася, що KRUTЬ стала для неї відкриттям. Детальніше читайте в матеріалі.

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Тіна Кароль зазначила, що відкриттям першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 стала KRUTЬ. Учасниця зайняла лідируючу позицію в результаті оцінок глядачів і членів журі.

Також Тіна Кароль зізналася, що оцінювала за принципом загального враження від виступу:

«Не можна розділяти вокал, постановку, аранжування і сенс».

Народна артистка України зазначила, що готова в майбутньому допомагати представнику від України з підготовкою номера:

«Якщо мене попросять, то я з радістю візьму участь у роботі над вокалом, постановці номеру та висловлю свої ідеї».

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