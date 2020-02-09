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Katya Chilly: Якщо у мене буде імпульс, то я знову прийду

09.02.2020

Інтригу навколо своєї конкурсної пісні для Нацвідбору на Євробачення 2020 «Pich» Katya Chilly тримала до останнього. І не дарма, адже як тільки вона вийшла на сцену – почалася справжня магія. Про свої враження, емоції та критику від Андрія Данилка нам розповіла Katya Chilly. Детальніше читайте в матеріалі. 

У прямому ефірі першого півфіналу Нацвідбору 2020 Katya Chilly, нарешті, представила свою нову пісню «Pich». Заручившись підтримкою справжнього шамана з Амазонії, співачка зачарувала всіх глядачів та суддів. У свою чергу останні та ведучий Сергій Притула одностайно відзначили унікальність її творчості. 

Але пісенний конкурс Євробачення все ж вимагає від композицій певного формату, у яких аж ніяк не вписувалась «Pich». За результатами голосування Katya Chilly все ж не змогла потрапити до першої трійки фіналістів Національного відбору 2020. 

Більше на тему: Віталій Дроздов про виступ Katya Chilly: є магія, але немає пісні

Кого ви бачили конкурентом?

Ви знаєте, я бачила не всі номери. Проте навіть на репетиціях було дуже красиво. Чесно кажучи, я просто щаслива, що всі ми прокидаємось і починаємо щось створювати. Усе те, що ми тут сьогодні чуємо та почуємо через тиждень – усе дуже красиво та гідно. 

Чи ображаєтеся ви на досить негативні коментарі від Андрія Данилка?

Ні. Я взагалі вважаю, що немає, на що ображатися, тому що він говорить правильні та об’єктивні речі. І це все можна сприймати як пораду та слова підтримки, аби робити свою творчість більш досконалою, щоб не виникало ніяких питань. 

Я зробила те, що могла на момент виступу. Я не вважаю, що якась оцінка була негативною. Навпаки, все було дуже конструктивно. Це поштовх для зросту та можливість робити щось трошки новое, більш красиве та досконале. 

Які у вас загалом склалися враження після участі у Нацвідборі?

Я вдячна. Це величезна можливість створювати у такому союзі талановитих людей. Чесно кажучи, те, що я відчула у процесі підготовки – це велика родина, яка один за одного горою. Мені здається, що навіть відчути цей смак – це вже варте того, щоб жити. Перемога у всьому. Воно того варте! Я щаслива і вдячна! Якщо у мене будуть сили, натхнення та імпульс, то я знову прийду себе пробувати. 

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